F1 | David Coulthard: “Ho detto no alla Ferrari”

L’ex pilota di Formula 1, parlando al podcast Formula For Success, ha ricordato l’incontro con il capo della Ferrari Todt sulla possibilità di trasferirsi in Ferrari, avvenuto quando era alla McLaren. Il britannico all’epoca rifiutò un contratto che lo avrebbe relegato a numero due a favore di Michael Schumacher.

“Ho incontrato Jean Todt a Parigi nel suo appartamento, per parlare delle possibilità di guidare per la Ferrari. E il mio ricordo del contratto offerto era fondamentalmente un contratto numero due e indipendentemente da come si è conclusa la mia carriera, a quell’epoca volevo essere trattato ad armi pari. E quindi, in sostanza, se fossi stato quarto e Michael quinto, avrei dovuto farmi da parte. E non potevo proprio accettare di firmare per questo. Tutto il merito va a Ron (Dennis, ndr) e alla McLaren, perché il contratto che mi hanno offerto prevedeva sempre pari opportunità. E anche se c’era una clausola che diceva che dovevi accettare le istruzioni del caposquadra, in qualunque circostanza si verificasse, in generale, mi è stata data un’ equa opportunità di provare e vedere quanto avrei potuto sviluppare bene le mie capacità. Perciò Ferrari è stato l’unico team con il quale ho parlato durante i miei nove anni alla McLaren”.​