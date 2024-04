Andretti non molla: “La Formula 1 non potrà ancora dirci di no”

La famiglia Andretti ci crede ancora. Lo storico nome e marchio americano, nel mondo delle corse da sempre, coltiva ancora il sogno di entrare in Formula 1, e dopo essere stato respinto dal Circus nei mesi scorsi, a seguito però dell’ok della FIbA, gli statunitensi hanno continuato a lavorare, inaugurando una nuova fabbrica a Silverstone e che sarà focalizzata sul progetto F1. L’obiettivo sarà quello di entrare nel 2028, con il motore costruito da General Motors. Vedere Andretti fuori e team dentro come Williams e Alpine, le quali non stanno di certo aggiungendo valore alla Formula 1 fa un po’ riflettere: è chiaro che il no dato agli americani sia stato per una questione meramente economica, e la famiglia di “Piedone” ha le idee chiare in merito.

Leggi anche: La Formula 1 boccia Andretti

“Noi non diluiremo la torta, ma aiuteremo a rilanciarla – ha detto Michael Andretti a Sky UK. Quando la torta diventerà più grande, allora tutti avranno una fetta sempre più grande. Essere stati è respinti è stato frustrante, ma riusciremo a far capire il nostro punto di vista, e siamo ancora al lavoro con la FOM, dimostreremo il nostro valore. General Motors si unirà a noi con grande entusiasmo: non vogliono solo partecipare, ma essere una parte importante della nostra squadra, e credo non si sia ancora capito quanto sia grande il nostro progetto. Avremo un motore nel 2028, ma dobbiamo costruire per arrivarci, e quando succederà, allora saremo pronti per essere competitivi. Non siamo ingenui, e credo che una volta che tutti capiranno cosa stiamo mettendo insieme, la Formula 1 non potrà più dirci di no”.