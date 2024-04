Formula 1 | Vasseur chiede umiltà alla Ferrari in vista della prova di Shanghai

Formula 1 Vasseur Ferrari – Umiltà ed impegno sono le richieste di Frederic Vasseur alla Ferrari per il prossimo Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo le buone prestazioni mostrate dalla SF-24 in questa prima parte di stagione, soprattutto se confrontate a quelle ottenute 12 mesi fa con la SF-23, la Scuderia del Cavallino è attesa alla prova Shanghai, un round che manca in calendario da ben quattro anni (non è mai stato affrontato con le moderne vetture ad effetto suolo) e che offrirà la difficoltà aggiuntiva del format Sprint.

Un ostacolo che complicherà e non poco la ricerca del giusto set-up, visto che squadre e piloti avranno a disposizione solo una sessione di libere prima delle qualifiche che decreteranno lo schieramento di partenza della gara breve da 100 km.

Vasseur traccia le difficoltà per il GP di Cina

“La prova di Shanghai sarà complicata per tutti a causa dell’asfalto. Il disegno del circuito è ormai ben noto, ma non conosciamo come la pista è cambiata negli ultimi anni. Non sappiamo quali dossi ci sono, il tipo di rugosità e che tipo di temperature andremo ad affrontare, anche se sulla carta dovremo avere un ambiente più fresco. Sarà un week-end ricco di incognite e la chiave sarà trovare fin da subito un bilanciamento adatto per la monoposto.

L’anno scorso nei fine settimana con la Sprint siamo andati generalmente bene, ma serve umiltà perchè non sappiamo quanto tutto questo fosse collegato alle piste e alla vettura. Quest’anno abbiamo sempre iniziato al meglio i week-end, trovando fin da subito le giuste chiavi di volte, ed è importante confermare tutto ciò in Cina. Escludendo Red Bull, in Giappone in qualifica c’erano quattro squadre in un decimo e uello che fai in una gara non è detto che si ripeta a quella successiva. Dobbiamo mantenere questa mentalità e restare umili”.