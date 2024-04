Formula 1 | Waché, niente Ferrari e Mercedes: arriva il rinnovo con la Red Bull

Formula 1 Red Bull Waché – Al contrario delle tante voci circolate nelle ultime settimane, parallelamente a quelle riguardanti Adrian Newey e Max Verstappen, Pierre Waché avrebbe recentemente siglato un rinnovo di contratto pluriennale con la Red Bull, ribandendo di fatto la propria fiducia nell’operato non solo di Christian Horner, ma anche della compagine anglo-austriaca che da tre anni a questa parte domina la scena in Formula 1. Il braccio destro di Newey, arrivato a Milton Keynes nel 2013, è stato più volte accostato alla Ferrari negli ultimi mesi, con quest’ultima – spinta soprattutto da Frederic Vasseur – che avrebbe più volte offerto un ricco contratto e il ruolo di Direttore Tecnico in “pectore” all’interno delle mure di Maranello.

Wachè intenzionato a continuare con Mercedes

Un invito allettante, ma che il “guru” francese – secondo la testata inglese F1-insider.com – avrebbe gentilmente “declinato”, preferendo di fatto la strada della continuità con la Red Bull. Una scelta che mira a garantirgli non solo un ambiente conosciuto, ma anche una base solida su cui strutture il progetto 2026, anno che vedrà la compagine anglo-austriaca alle prese con numerose sfide, sia sul piano aerodinamico (l’obiettivo sarà confermare quanto fatto nell’ultimo triennio) che su quello motoristico (Red Bull scenderà per la prima volta in pista con una propria power unit). Horner, ricordiamo, ha ribadito la fiducia in Newey e queste voci sul rinnovo di Wachè non fanno altro che confermare come in Red Bull, dopo la tempesta degli ultimi mesi, stia tornando pian piano il sereno.

Red Bull, torna il sereno dopo la tempesta

Da capire adesso se Max Verstappen sceglierà anch’esso di proseguire la propria avventura a Milton Keynes, come sembra, oppure opterà per un clamoroso ritiro o per una nuova sfida con la casacca della Mercedes, ancora alla ricerca di un pilota da affiancare a George Russell per la stagione 2025 di Formula 1.