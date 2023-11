Formula 1 | Tsunoda a caccia di punti a Yas Marina

Formula 1 GP Abu Dhabi – Yuki Tsunoda a caccia di punti nel prossimo Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il giapponese della Scuderia AlphaTauri, dopo il ritiro di Las Vegas, vuole tornare a gareggiare per un piazzamento all’interno della top dieci, così da garantire alla squadra una possibilità nella lotta con la Williams per il settimo posto nel mondiale Costruttori (al momento le due compagini sono separate da sole sette lunghezze). Tsunoda, ricordiamo, è già stato confermato a Faenza per la stagione 2024.

“A Las Vegas abbiamo cercato di fare del nostro meglio in gara e ci siamo presi dei rischi, partendo con la mescola morbida”, ha rivelato. “Una mossa che ha pagato, visto che sono passato dal fondo dello schieramento al dodicesimo posto, evitando gli incidenti del primo giro. I problemi di warm-up e graining alle gomme ci hanno condizionato come nel resto del weekend, rendendoci la vita difficile. Non vedo l’ora di poter avere un fine settimana più normale ad Abu Dhabi”.

“Mi sento ottimista e ho dei bei ricordi di Yas Marina, dove un paio di anni fa ho conquistato il quarto posto. Inoltre, porteremo alcune novità che dovrebbero aiutarci per quest’ultima gara – oltre a essere utili per il prossimo anno – sarà quindi importante vedere l’effetto che avranno”, ha proseguito. “Sia noi che la Williams non abbiamo fatto punti a Las Vegas, quindi la nostra lotta nel campionato costruttori è ancora aperta e il distacco di sette punti è rimasto invariato. Per la squadra sarà fondamentale mettere tutto insieme, tirare fuori le performance della vettura e massimizzare ogni opportunità. Le qualifiche saranno molto importanti perché, anche con la nuova configurazione della pista, i sorpassi non sono facili. Speriamo che la vettura si comporti bene e che le condizioni calde ci permettano di non avere problemi con il warm-up degli pneumatici che ci ha condizionato enormemente a Las Vegas”.

“L’ultimo triple-header, unitamente alle sessioni al simulatore, è stato piuttosto stancante e non vedo l’ora di staccare un po’ la spina. Mi impegno sempre al cento per cento in ogni gara e farò lo stesso anche questo fine settimana. Ad Abu Dhabi, sfrutterò tutte le energie che mi rimangono”, ha concluso.