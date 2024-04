DIRETTA F1 | GP Giappone 2024: Live Prove Libere 1 [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta FP1 Giappone – Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti al commento del primo turno di prove libere del Gran Premio del Giappone! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Suzuka per la prima sessione di libere che scatterà alle ore 04:30. Dopo una settimana di pausa, si ritorna in azione con una Ferrari galvanizzata dalla doppietta in Australia. La Red Bull invece, vuole lasciarsi alle spalle la gara a Melbourne ma nel suo cammino dovrà vedersela anche con la McLaren.

Questo weekend, uno dei protagonisti potrebbe però essere il meteo. Infatti a causa del violento terremoto che ha colpito Taiwan, vi era l’emergenza tsunami a Suzuka ma l’allarme sembra essere rientrato. Tuttavia si teme maltempo per tutto il weekend.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA A PARTIRE DALLE 04:30