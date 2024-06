F1 | Williams, Albon e Sargeant delusi dopo il GP di Spagna

Gara deludente per il team britannico nel Gran Premio di Spagna. I piloti Williams, Alex Albon e Logan Sargeant, hanno tagliato il traguardo rispettivamente in diciottesima e ventesima posizione. La prossima settimana si corre già a Spielberg ed il team è determinato a sfruttare ogni occasione che potrebbe arrivare dal momento che torna la Sprint Race.

Alex Albon: “Volevamo di più questo fine settimana. Da un lato la macchina ha fatto un enorme passo avanti rispetto allo scorso anno e abbiamo fatto le scelte giuste durante tutta la gara. Allo stesso tempo, questa pista è un po’ un test della verità. Su una pista più tradizionale, la nostra mancanza di carico aerodinamico e peso extra, combinati con venti forti e temperature della pista, ci hanno frenato. Con il centrocampo che si rafforza, è chiaro che abbiamo del lavoro da fare. Guardando al futuro, l’Austria e Silverstone dovrebbero essere molto più adatte a noi”

Logan Sargeant: “E’ stata una delle gare più dure dell’anno. Il degrado si stava accumulando così rapidamente che mi è sembrato di gestire la gomma dal primo giro in ogni stint. E’ stato un weekend difficile per la squadra. Come l’anno scorso, abbiamo faticato a Barcellona, ma abbiamo avuto ottime prestazioni in Austria e Silverstone, quindi cercheremo di andare avanti e riprenderci nelle restanti gare di questa tripletta”