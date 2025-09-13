Formula 1News F1

Verstappen vola al Nürburgring: 13 secondi di vantaggio sul primo inseguitore in qualifica

La sua Porsche è limitata dal regolamento essendo un rookie: 300 cavalli contro i 425 delle altre Cayman

di Peppe Marino13 Settembre, 2025
Max Verstappen ha firmato un debutto di rilievo al Nürburgring Nordschleife, partecipando all’appuntamento NLS di questo fine settimana con una Porsche Cayman CT4. In condizioni di pioggia, l’olandese ha registrato il miglior tempo di categoria, distanziando nettamente i rivali. Dopo un primo riferimento di 10:39, Verstappen ha abbassato il cronometro a 10:34, confermando subito un buon adattamento al tracciato. Il miglior giro, 10:21.591, gli ha permesso di chiudere le qualifiche con quasi 13 secondi di vantaggio sul più diretto avversario nella sua classe.

Il risultato assume importanza anche considerando che la sua vettura, da regolamento, è limitata a 300 cavalli, contro i 425 delle Cayman più performanti. Nonostante questo, il quattro volte campione del mondo di Formula 1 ha ottenuto il sesto tempo assoluto tra tutte le Cayman in pista, restando a soli dieci secondi dal leader della classe superiore. Nella categoria piloti ospiti, il secondo miglior tempo è stato migliore di oltre un minuto rispetto al riferimento dell’olandese. La gara prenderà il via alle 12:00.

