Formula 1 | Red Bull, raccolti dati importanti per costruire una base solida

La Red Bull si è presentata ai nastri di partenza di questa stagione con grosse novità sulla RB20. La monoposto ha preso una direzione totalmente opposta rispetto a quanto ci si aspettasse, spiazzando un po’ la concorrenza con concetti che possono sembrare simili a quelli optati dalla Mercedes in passato e poi scartati. La nuova vettura di Max Verstappen sembra andare già bene dopo appena una giornata di test, ma è ancora obiettivamente troppo presto per capire quanto possa essere dominante. La cosa che sembra essere certa, è che anche quest’anno sarà difficile batterli, ma forse i distacchi non saranno più così abnormi, anche perché gli altri devono in qualche modo avvicinarsi, non possono fare da comparsa.

Lambiase: “Lavoro impressionante sulla nuova RB20”

“La pausa invernale è stata piuttosto breve quest’anno, ma il lavoro svolto sulla vettura è stato impressionante, come al solito – ha dichiarato Gianpiero Lambiase, capo degli ingegneri di pista della Red Bull. Siamo arrivati in Bahrain con alcune incognite su una macchina relativamente nuova, ma abbiamo provato tante cose, analizzando quanto fatto nel primo giorno e ottenendo le risposte di cui avevamo bisogno. Ora abbiamo una base solida per affrontare il resto dei test, e in questa mattinata toccherà a Checo”.