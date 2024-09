Red Bull | Verstappen con vista a Singapore: “Sarà una gara impegnativa per noi”

Periodo nero per Max Verstappen. Il campione olandese è ancora leader del mondiale piloti, con un vantaggio di 59 punti su Lando Norris, il quale non sta riuscendo ad approfittare delle grosse difficoltà della Red Bull. Anche a Baku, il tre volte iridato non è riuscito a imporre un suo ritmo che potesse essere anche solo lontanamente competitivo per il podio, cosa che invece è riuscita, incredibilmente, a Perez, su una pista che comunque piace e non poco al messicano. Adesso è il turno di Singapore, tracciato che solitamente crea problemi alla squadra di Milton Keynes.

“Abbiamo imparato dagli errori commessi la scorsa settimana a Baku – ha detto Max. A Singapore potremo provare alcune cose in modo diverso. Marina Bay è un circuito fantastico, ma ci aspettiamo che sia più impegnativo, come lo è stato in passato. La gara qui è solitamente piuttosto serrata e, ovviamente, molto calda e umida. I cambiamenti apportati inizialmente in Azerbaijan sono stati positivi e ci stavano portando nella giusta direzione; pensiamo di sapere cosa migliorare e dobbiamo assicurarci di ottimizzare l’assetto”.

“Sarà importante mantenere maggior controllo della macchina a bassa velocità, per evitare che salti, il che ci dovrebbe aiutare molto. Infine, continuiamo a lottare per il campionato: vinciamo e perdiamo come squadra, e continueremo a spingere per tornare più forti”.