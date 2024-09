McLaren | Piastri non vuole fermarsi: “Vettura competitiva, possiamo vincere a Singapore”

E’ più galvanizzato che mai Oscar Piastri in vista della gara di Singapore. Nonostante dia l’impressione di essere particolarmente introverso, tanto da farsi scivolare addosso e con molta tranquillità qualsiasi risultato, come anche la vittoria di Baku, l’australiano pare stia acquisendo gara dopo gara convinzione sulla sua forza, e con una McLaren così competitiva, puntare al successo in ogni Gran Premio non è più utopia. A Marina Bay ci aspettiamo un altro capitolo della bella lotta che in questa stagione lo sta vedendo protagonista con Leclerc: i due infatti si sono ritrovati spesso insieme quest’anno, e in Azerbaijan è toccato a lui stare davanti, mentre nelle occasioni precedenti, come Monaco, Zandvoort o Monza, è stato il pilota della Ferrari ad avere la meglio.

“Dopo un weekend straordinario, culminato con la mia seconda vittoria in un Gran Premio, sono pronto a rimettermi in gioco a Singapore – ha detto Piastri. Anche se è un circuito più corto, Marina Bay è incredibilmente impegnativa per i piloti. La squadra ha un buon ritmo, e ora dobbiamo concentrarci sull’accumulare il maggior numero di punti possibile. L’anno scorso abbiamo ottenuto dei buoni risultati a Singapore. Con una vettura più competitiva, dovremmo essere in grado di lottare al vertice. Speriamo di riuscire a mantenere questo slancio positivo.”

