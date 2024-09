F1 | Red Bull rinuncia alle livree speciali sulla RB20 per Singapore e USA

F1 Red Bull – Red Bull non adotterà livree speciali per i prossimi Gran Premi di Singapore e degli Stati Uniti, rispettivamente 18° e 19° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Contrariamente a quanto affermato a inizio anno, la squadra anglo-austriaca gareggerà a Marina Bay e Austin con la solita grafica della RB20 e non con quella scelta dai fan, come avvenuto lo scorso anno.

Il motivo? Molto semplice: favorire il più possibile le prestazioni della vettura, evitando l’aggiunta di peso extra. La monoposto, al momento, sta attraversando una fase tecnica non felice, anche a causa degli errori commessi nel percorso di sviluppo, e la squadra non intende penalizzare ulteriormente le prestazioni dell’auto adottando una grafica che, pur con le dovute precauzioni, rischierebbe di compromettere l’equilibrio già “labile” del pacchetto.

Una scelta chiara che conferma come in casa Red Bull si stia attraversando un momento di grande confusione. La squadra, ricordiamo, ha perso la leadership nel mondiale Costruttori (McLaren è ora avanti di 20 punti), e le prestazioni dell’auto non lasciano dormire sonni tranquilli neanche a Max Verstappen, nonostante il suo ampio margine nella classifica Piloti. Una situazione inaccettabile, considerando il livello espresso nella prima parte del campionato, che la compagine austriaca dovrà analizzare e correggere il più rapidamente possibile.