Formula 1 | Sauber, nel Principato arriva un altro week-end da dimenticare

Formula 1 Sauber GP Monaco – Piazzamenti di rincalzo per la Sauber nell’ultimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

A causa di un passo che non si è mai rivelato al livello degli avversari, soprattutto in qualifica, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou non sono riusciti a fare meglio della 13° e 16° piazza, faticando e non poco nel traffico del centro-gruppo. Una domenica da dimenticare, l’ennesima di questa prima parte di campionato, che dovrà spingere Alessandro Alunni Bravi – Rappresentante del Team – e Andreas Seidl (CEO) ad effettuare delle modifiche in vista del prosieguo di questa annata.

Sauber, il commento di Alunni Bravi su Monaco

“E’ stata una gara a processione, probabilmente a causa della bandiera rossa dopo il primo giro. Una condizione che ha spinto tutti i piloti, a parte Sargeant, a cambiare le gomme. Alla fine nessuno ha più effettuato il Pit stop con la variabile strategia di fatto che non c’è stata. Abbiamo fatto del nostro meglio per permettere ai nostri piloti di attaccare le vetture davanti a loro, ma su una pista come Monaco, dove le possibilità di sorpasso sono vicine allo zero, le posizioni per la maggior parte del gruppo si sono rivelate bloccate.

Abbiamo provato una strategia diversa con Valtteri che ha condotto una gara aggressiva, visto che lo abbiamo fermato al 15° giro passando dalla mescola media a quella dura. Cosa che gli ha permesso di avere un buon ritmo e di superare Sargeant per assicurarsi la 13° posizione, il massimo per oggi. Zhou ha vissuto una gara più difficile: è rimasto bloccato dietro Sargeant finché non abbiamo deciso di fargli scambiare la posizione con Valtteri.

Durante l’ultimo segmento della gara ha perso la sua posizione a favore della Williams sotto bandiere blu, prima che lo facessimo entrare nella mescola morbida nel caso in cui non si fosse verificata un’entrata in ritardo della Safety Car. Una nota positiva: tutti e tre i pit-stop di oggi sono stati i più veloci dell’intera stagione finora. Sono stati veloci e coerenti, qualcosa di importante perché dimostra che possiamo reagire e migliorare. Il nostro obiettivo più importante per le prossime gare è migliorare in ogni area per riportarci in lotta per i punti”.