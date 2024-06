Red Bull | L’ammissione di Perez: “So di aver fatto un disastro in Canada”

Il momento di Sergio Perez è tutt’altro che idilliaco. Il pilota della Red Bull è freschissimo di rinnovo fino al 2026, ma le sue prestazioni continuano a far storcere il muso, anche perché da tre gare consecutive non riesce a finire in top dieci per quanto concerne le qualifiche, in due di esse è stato addirittura escluso in Q2, e solo a Imola è riuscito ad andare a punti, piazzandosi però all’ottavo posto. Un periodo dunque abbastanza negativo e al quale il messicano vuole dare una spallata, partendo dalla consapevolezza di aver bisogno di un cambio di rotta per rimettere in piedi una stagione iniziata bene ma che sta procedendo in maniera piuttosto negativa.

“So che ho bisogno di un fine settimana importante dopo il disastro in Canada – ha ammesso Checo. A volte sei costretto a fare un reset e lo abbiamo fatto dopo l’ultima gara. Sono stato a Milton Keynes a lavorare con il team per cercare di identificare dove e cosa possiamo fare meglio per ottenere il massimo da questa vettura. Ho fiducia nella macchina e nelle prestazioni che possiamo ottenere, ma devo dimostrarlo meglio in pista a Barcellona nel GP di Spagna, mi sento davvero a casa e tutti mi fanno sentire il benvenuto. È un circuito che conosco molto bene e la RB20 dovrebbe essere veloce su questo tipo di tracciato, quindi sta a noi mettere le cose a posto e portare a casa il risultato, sappiamo di esserne capaci”.