F1 | Red Bull, Verstappen in cerca di risposte positive dalla RB20 a Barcellona

Max Verstappen è pronto a tornare in pista dopo una settimana di pausa. Il campione del mondo della Red Bull vuole affermarsi anche in Spagna, laddove ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1 nel 2016, al debutto tra l’altro con la squadra di Milton Keynes in quel Gran Premio contraddistinto dal patatrac in partenza tra le Mercedes di Hamilton e Rosberg. Al Montmelo il tre volte iridato olandese sfoggerà per la prima volta anche il nuovo casco dedicato ai tifosi orange, ma soprattutto spera di avere le risposte positive dalla sua RB20 dopo un mese e mezzo piuttosto complicato, nel quale però è riuscito a conquistare due vittorie grazie al suo grande talento.

“In questa settimana sono stato in fabbrica per prepararmi al meglio per il Gran Premio di Spagna – ha detto Max. A Barcellona debutterà il mio casco arancione, è un omaggio ai miei fan per il loro incredibile supporto, e sono presenti quindi in questo design, credo sia davvero bello e dettagliato. Ho dei bellissimi ricordi su questo circuito, qui ho vinto la mia prima gara in Formula 1, e poi storicamente la nostra macchina si comporta bene qui, quindi spero di massimizzare le prestazioni della monoposto in questo weekend. Il nostro obiettivo è quello di dare continuità alla prestazione del Canada, spero che il meteo sia bello”.