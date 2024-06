Ferrari | Leclerc: “Hamilton mi motiva, è una grande occasione per me e il team”

Il mondiale 2024 sembra essere un po’ più aperto del previsto. Quantomeno non c’è il dominio incontrastabile della Red Bull, anche se Verstappen è riuscito a vincere sei delle nove gare sin qui disputate. Tutti pensavano che l’attenzione fosse già al 2025, anno in cui Lewis Hamilton guiderà per la Ferrari. L’attesa effettivamente continua ad essere importante, e questa nuova avventura per il sette volte campione del mondo inglese stimola e non poco il suo futuro compagno di squadra, ovvero Charles Leclerc. Il monegasco, intervistato dai colleghi de La Stampa, ha un ottimo rapporto con il britannico, e pensa che, lavorando insieme, possa diventare ancora più solido.

“Avere Lewis in squadra è una super occasione – ha detto Leclerc. Lo è per me ma anche per la squadra ovviamente, così come per la Formula 1. Avere un sette volte campione del mondo nel team è un grandissimo segnale che la Scuderia sta mandando a tutti. La sua presenza mi motiva tantissimo, voglio dimostrare di cosa sono capace e cosa riuscirò a imparare da uni dei piloti più forti della storia. C’è un grande rispetto tra noi e sono convinto che avremo un rapporto molto solido quando inizieremo a lavorare insieme”.