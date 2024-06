Formula 1 | GP Canada, gli highlights delle libere a Montreal [VIDEO]

Formula 1 GP Canada – Vi riportiamo gli highlights della seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. In un pomeriggio caratterizzato da condizioni miste e quindi poco indicativo per il prosieguo di questo fine settimana, Fernando Alonso è riuscito a issarsi al comando della graduatoria generale dei tempi, lasciandosi alle spalle la Mercedes di George Russell e l’altra Aston Martin di Lance Stroll, come sempre competitiva quanto le condizioni della pista si rivelano insidiose e scivolose.

Quarto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, protagonista di diverse tornate con gomme medie, seguito da Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen e Lewis Hamilton. Yuki Tsunoda e Alexander Albon hanno concluso il venerdì con l’ottavo e nono tempo, mentre Sergio Perez ha occupato l’ultimo piazzamento in top dieci. Male invece Max Verstappen, costretto ad alzare bandiera bianca dopo pochi giri per un problema all’ERS. Appuntamento a domani per la terza sessione di libere a Montreal, utile per affilare le ultime “armi” in vista della qualifica che scatterà qualche ora più tardi. Squadre e piloti torneranno in pista alle 18.30 con diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.