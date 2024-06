F1 | GP Canada, libere 2 finite per Verstappen: problemi alla power unit appena montata

E’ iniziato molto male il weekend del Gran Premio del Canada per Max Verstappen. Il pilota della Red Bull è dovuto rientrare in fretta e furia ai box durante la prima parte delle prove libere 2 per un problema alla power unit appena montata. Sulla RB20 del campione del mondo in carica infatti, questa mattina è stata applicata la terza unità, quindi nuova di zecca, ma l’olandese è stato richiamato ai box dopo aver sentito puzza di bruciato provenire dalla sua monoposto mentre girava nel tracciato di Montreal. Una volta rientrato nel garage, la monoposto è stata messa in sicurezza per un sospetto problema elettrico, e dopo alcuni minuti, l’ordine è stato quello di smontare completamente la power unit, non senza difficoltà. Il danno, ovviamente ancora non confermato, potrebbe essere nella zona di ERS o Centralina Elettronica. Chiaramente vi terremo aggiornati nelle prossime ore.

Aggiornamento 23:49 – La Red Bull conferma il problema all’ERS sulla vettura di Max Verstappen (fonte Mara Sangiorgio, Sky).

