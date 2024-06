Red Bull | GP Spagna, Verstappen: “Abbiamo lavorato tanto sull’assetto”

E’ sembrato abbastanza tranquillo Max Verstappen al termine delle prove libere del Gran Premio di Spagna, decima prova del mondiale 2024 di Formula 1. Il leader del mondiale e vincitore dell’ultima gara in Canada, ha avuto una giornata certamente meno problematica di quella avuta due settimane fa a Montreal, e sulla sua Red Bull dotata di una power unit nuova di zecca si è lavorato sull’assetto. La prestazione ancora non è vicina agli standard di una RB20 che comunque, pur essendo fortissima, non sembra essere più così dominante, a sensazione, nemmeno al Montmelò.

ANALISI PROVE LIBERE

“Abbiamo provato un po’ di assetti nelle due sessioni, cercando di mettere un po’ a punto la vettura – ha ammesso Max. Penso che la giornata in sé sia stata positiva e un po’ più normale rispetto all’ultima volta, non ci sono stati problemi. E’ quello che speravamo, quindi ora dobbiamo mettere in ordine il tutto, tornando nella nostra routine. C’è ancora un po’ di lavoro da fare ma siamo fiduciosi per l’andamento di questo fine settimana”.