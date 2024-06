Ferrari | GP Spagna, riscontri diversi per Leclerc e Sainz nel venerdì di Barcellona

F1 Ferrari GP Spagna – Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il secondo e il sesto tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna al Circuit de Barcelona-Catalunya. Carlos e Charles (51 giri) hanno iniziato il turno con gomme Medium con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’14”746 e 1’14”281. Passati alla mescola Soft, Sainz ha fatto segnare il secondo tempo in 1’13”286, mentre Leclerc ha centrato 1’13”597. Nell’ultimo terzo della sessione sulle SF-24 è stato caricato carburante per girare in configurazione gara: Sainz ha completato30 tornate, Leclerc 22.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie