Formula 1 | Newey: “Regolamento 2026? Non so se basterà a farmi restare” [VIDEO]

Formula 1 Newey – In una chiacchierata concessa a Sky Sports durante l’ultimo fine settimana di Miami, teatro del sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Adrian Newey ha preferito non sbilanciarsi in merito al proprio futuro in Formula 1, precisando come i cambiamenti regolamentari previsti per la stagione 2026 potrebbero non essere sufficienti per spingerlo verso una nuova sfida all’interno del paddock.

L’inglese si è detto “logorato” dall’impegno in Red Bull che va avanti ormai dal 2006 e nelle ultime ore non ha mai nascosto l’intenzione di prendersi un “piccolo” periodo sabbatico, utile non solo per ricaricare le batterie ma anche per decidere che strada seguire dal 2025, anno in cui saluterà definitivamente la compagine austriaca (la separazione, oggi limitata al progetto F1, diventerà effettiva a fine anno quando verrà concluso lo sviluppo dell’hypercar RB17).

Newey, ricordiamo, è stato più volte accostato a Ferrari ed Aston Martin nelle ultime settimane, con la prima che sembrerebbe in vantaggio in ottica 2026 (si parla di un accordo pressoché fatto con Frederic Vasseur e John Elkann, anche grazie alla presenza in squadra di Lewis Hamilton). L’inglese, però, ci ha sempre abituato a “colpi” da teatro e quindi non vanno esclusi clamorosi colpi di scena.