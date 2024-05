F1 | Imola e l’all-in della Ferrari per la stagione 2024: l’analisi [VIDEO]

F1 Ferrari Imola – Al termine della Sprint valida per il Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Carlo Vanzini è tornato ad affrontare l’argomento “novità” per la Ferrari, sottolineando come il corposo pacchetto di aggiornamenti previsti per Imola potrebbe rivelarsi un clamoroso all-in per la compagine italiana, soprattutto dopo il grande passo in avanti compiuto dalla McLaren negli Stati Uniti.

La Rossa, sul circuito di casa, porterà sulle vetture di Charles Leclerc e Carlos Sainz una serie di aggiornamenti che sulla carta dovrebbero avvicinare la SF-24 al livello espresso fino ad oggi dalla RB20 e la MCL38, vincitrice a Miami con Lando Norris. Un appuntamento da non sbagliare, visto il grande equilibrio che pian piano si sta formando nelle zone di vertice della classifica. In Florida, ricordiamo, Leclerc ha chiuso la domenica di gara con il terzo posto, mentre Sainz – penalizzato per un contatto con Oscar Piastri – si è dovuto accontentare della quinta piazza.