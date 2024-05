F1 | Red Bull consolida le posizioni di Wachè e Balbo dopo l’addio di Newey

F1 Red Bull – In attesa di capire che tipo di strada seguirà Adrian Newey per il futuro, Red Bull ha consolidato le leadership di Pierre Wachè ed Enrico Baldo all’interno dello staff tecnico che lavora a Milton Keynes. Secondo quanto riportato dalla testata inglese racingnews365, Christian Horner ha messo “nero su bianco” i progetti per il medio e lungo periodo, puntellando – anche economicamente – i contratti dell’attuale Direttore Tecnico e del Responsabile Aerodinamico della compagine anglo-austriaca, a lungo cercati da Mercedes e Ferrari.

Horner, come ha già ampiamente dichiarato durante l’ultimo fine settimana mondiale a Miami, vuole minimizzare gli effetti dell’addio di Newey (effettivo già prima di volare in Florida per il sesto round del campionato), garantendo alla squadra delle basi solide su cui strutturare il proprio futuro, anche in vista dell’importante cambiamento regolamentare – aerodinamico e tecnico – previsto per il 2026. Da qui la scelta di “consolidare” la posizione del 49enne francese, fresco di rinnovo – si dice – fino al 2028, e del 43enne italiano.

Resta da capire la posizione di Max Verstappen: l’olandese è cercato con una certa insistenza dalla Mercedes, pronta a fare l’impossibile pur di portarlo a Brackley (si parla di un’offerta da 130 milioni di euro), ma un’eventuale scelta di questo tipo dipenderà dalle garanzie che Red Bull offrirà per il 2026 e dal progetto tecnico che la compagine anglo-tedesca metterà sul piatto per il futuro. Ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane.