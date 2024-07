Mercedes | Wolff gongola: “Siamo stati sempre i più veloci”

La Mercedes conquista incredibilmente la seconda vittoria consecutiva di questo campionato grazie alla grandissima prestazione di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, a secco di successi dalla penultima gara di quel nefasto 2021, ovvero Jeddah, ha vinto per la 104.ma volta nella sua immensa carriera in Formula 1, e lo ha fatto nella sua Silverstone, stampando un record senza precedenti, ovvero quello del pilota che ha vinto più volte una singola gara, in questo caso per lui si tratta della nona sul tracciato di casa.. E’ andata invece male a Russell, vincitore la scorsa settimana a Zeltweg, fermato da un problema di innalzamento delle temperature della sua monoposto. Toto Wolff, team principal della Mercedes, gongola ai microfoni di Sky dopo la cerimonia del podio.

“Se pensiamo che fino a cinque gare fa non abbiamo fatto un podio, oggi siamo riusciti a vincere due delle gare successive grazie al ritmo – ha detto Wolff. Siamo i più veloci su tutte le condizioni, credo sia meritato. Oggi abbiamo fatto una gara come tre anni fa, senza problemi e con pit-stop veloci, con la strategia, anticipando Norris ai box. Siamo veloci, la squadra ha superato tanti momenti difficili ma abbiamo sempre detto che saremmo tornati a vincere. Per quanto riguarda Russell, ha avuto un leak con le temperature dell’acqua, un piccolo dettaglio. Sono l’uomo delle probabilità, ho sempre pensato così con i miei investimenti, quindi non credo che il mondiale sia aperto, ma è la Formula 1 e con due macchine sempre veloci possiamo battere la logica e la probabilità”.

“Max? Vede che la Mercedes va! Non so cosa abbia pensato! Vedendola da dietro, magari ha pensato a noi per 20 giri. Ci spero? Siamo in una situazione nella quale abbiamo Kimi in ascesa, ha fatto un gran lavoro ieri ed è fantastico avere più soluzioni a disposizione. Penso che con Lewis ci siamo fatti un regalo a vicenda: è una bella storia che finisce, e vincere qua a Silverstone è emozionante, ripenseremo a questa gara con emozione nei prossimi mesi. Diamo alla Ferrari un pilota forte, una super star, e sono sicuro che loro siano contenti, ma senza tristezza per quanto riguarda il nostro rapporto, perché la vita è così, la gente prende decisioni. Noi siamo sempre in pace e persone adulte, facciamo il possibile per dare a George e Lewis una macchina veloce per la fine della stagione.