Red Bull | Perez manca la rimonta a Silverstone: “Sono molto deluso”

Ennesima prestazione deludente per Sergio Perez, diciassettesimo nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il pilota della Red Bull, finito nella ghiaia a Copse durante la Q1 e partito dalla corsia box, non è riuscito minimamente nella rimonta. Così come Leclerc, Checo è rientrato prima ai box per montare la gomma intermedia quanto è iniziato a piovere, ma la pista si è asciugata rapidamente, trasformando un possibile jolly in un autentico flop. La RB20 non è più la vettura migliore, anzi nel Northamptonshire è stata con ogni probabilità la terza forza in pista, ma la differenza di prestazione con Verstappen e i diretti concorrenti è davvero sconcertante.

“Questa è una giornata da dimenticare – ha detto Perez. Non ha funzionato nulla: all’inizio abbiamo scommesso, provando qualcosa di diverso ma non è andata bene con la gomma intermedia, pensavamo piovesse di più. Siamo entrati troppo resto, perdendo terreno e consumando eccessivamente gli pneumatici. Eravamo fuori posizione per tutta la gara, è stato difficile gestire il tutto. Sono molto deluso, ma è ora di andare avanti e sono contento di questa piccola pausa, così da riorganizzarci come squadra e fare un lavoro importante. Adesso c’è bisogno di un weekend pulito. In Ungheria e in Belgio dobbiamo ritrovare la nostra forma”.