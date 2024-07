McLaren | Il rammarico di Piastri a Silverstone: “Con scelte migliori avrei potuto vincere”

Un mix di delusione e lucidità per Oscar Piastri. Il pilota della McLaren, giunto quarto a Silverstone, sa di aver perso una ghiotta occasione per vincere il Gran Premio di Gran Bretagna. Purtroppo per lui però, la squadra non ha preso le giuste scelte strategiche, sbagliando ripetutamente e non permettendo ai suoi piloti di salire nei primi due posti del podio, gettando quindi alle ortiche il weekend. L’australiano è stato sacrificato quando è arrivata la pioggia perché la squadra non ha voluto fare doppio pit-stop, cosa che lo avrebbe messo nelle condizioni ideali per puntare al successo insieme al compagno di squadra.

“Non pensavo di poter vincere dalla posizione in cui ero – ha detto Piastri. Non posso fare a meno di credere che se avessimo preso delle decisioni migliori, sì, avrei potuto vincere. E’ un peccato andare via da qui con questa sensazione: la cosa positiva è vedere quanto sia veloce la macchina, perché siamo in una condizione nella quale possiamo fare tanti punti e vincere gare, ma dobbiamo darci delle opportunità migliori per riuscirci, perché la macchina c’è, e questa è la parte più complicata del lavoro, ora però bisogna fare meglio per sfruttarla a dovere”.