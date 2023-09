Mercedes | Wolff applaude la gara di Hamilton a Singapore

La Mercedes ci ha provato fino alla fine. A Singapore, la squadra anglo/tedesca ha tentato il tutto per tutto tornando ai box per la seconda volta, montando le gomme medie nuove sia a Hamilton che Russell per provare il colpaccio ai danni di Sainz. Purtroppo per loro però, lo spagnolo della Ferrari ha letto perfettamente la gara, difendendosi dagli attacchi dei due inglesi con facendosi da scudo con Lando Norris, secondo, utilizzando di fatto il suo DRS come arma di difesa. Innervosito probabilmente da una rimonta finita male, Russell ha toccato il muro all’ultimo giro, mandando in frantumi un podio certo, regalato però al compagno di squadra.

“La gara di Lewis è stata brillante, ha fatto un lavoro super per salire sul podio – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Peccato per George: ha fatto un piccolissimo errore dopo un gran weekend, ma queste sono le corse, e oggi ha avuto ragione al 99,99%. Era chiaro come fosse difficile vincere la gara se avessimo seguito la strategia standard a una sosta, quindi siamo stati aggressivi e abbiamo colto l’occasione per montare la gomma media nuova durante la Virtual Safety Car. I dati erano buoni e ci siamo impegnati: alla fine, salire sul podio è fantastico, ma eravamo vicinissimi a qualcosa di più grande. Stiamo continuando a fare progressi con la W14, è stata velocissima per tutto il fine settimana, quindi siamo impazienti di scendere in pista a Suzuka”.