Formula 1 | Sainz, a Singapore una vittoria alla Lauda [VIDEO]

Formula 1 GP Singapore Sainz – Non ha usato mezzi termini Carlo Vanzini per raccontare la splendida vittoria di Carlos Sainz a Marina Bay, teatro dell’ultimo Gran Premio di Singapore. La voce di Sky Sport F1 HD, interpellata a Paddock Live, ha evidenziato la qualità e l’intelligenza messa in mostra dallo spagnolo, soprattutto nelle tornate conclusive del GP con Lando Norris, George Russell e Lewis Hamilton in piena zona DRS, paragonandole a quelle espresse più volte da Nike Lauda durante la sua carriera da pilota.

Parole forti, ma che l’iberico merita per la superba gestione dello stint finale della corsa asiatica. Sainz, ricordiamo, si è aggiudicato il GP davanti a Norris ed Hamilton, mentre Russell – nel tentativo di sopravanzare il portacolori della McLaren – ha toccato il muretto esterno in curva 10 durante l’ultima tornata ed è stato costretto al ritiro. Appuntamento tra sette giorni a Suzuka per il Gran Premio del Giappone, 17° prova di un mondiale ancora ricco di sorprese, nonostante l’ampio di dominio di Verstappen e della Red Bull.