Formula 1 | La gioia di Turrini: “Monaco ha mostrato una Ferrari magnifica”

Formula 1 Turrini Ferrari – Tramite le colonne del proprio blog personale, Leo Turrini ha espresso gioia e soddisfazione per la vittoria conquistata dalla Ferrari nell’ultimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, precisando come la Rossa – nel Principato – abbia giocato e bene il ruolo di favorita.

Fin dalle libere andate in scena venerdì, chiuse al comando proprio con il pilota di casa, le operazioni dentro il box del Cavallino hanno funzionato alla perfezione, aspetto che ha permesso a Charles Leclerc di crescere e di maturare il giusto feeling al volante della SF-24. Alla fine, grazie a questo, è arrivata una vittoria di forza, costruita con forza e perseveranza, che ha rivelato una Ferrari diversa e pronta a giocarsi delle carte importanti nel confronto con Red Bull e McLaren. Qualcosa di semplicemente inimmaginabile e fino a pochi mesi fa.

Turrini, il punto sulla Ferrari a Monaco

“Insieme al pilota ha vinto una Ferrari che è stata magnifica, come squadra, per l’intero week end. Tutto ha funzionato alla perfezione, ai box e fuori. Segno che nel gruppo di Fred Vasseur è maturata la consapevolezza che nulla è impossibile, soprattutto quando la Red Bull si dimostra vulnerabile. È un messaggio importante alla concorrenza: forse sta finendo l’era dei complessi di inferiorità. In prospettiva, i Bibitari restano favoriti. Verstappen è un Fenomeno e dimenticherà subito un fine settimana da comparsa, ma grazie alla Rossa e anche alla McLaren sta venendo fuori un campionato decisamente più interessante del previsto”.