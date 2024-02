Mercedes W15 | Wolff: “In Formula 1 non esistono i miracoli”

In casa Mercedes sperano che oggi sia l’inizio di una nuova era. Con la presentazione della W15, il team di Brackley vuole cancellare le tante difficoltà dimostrate negli ultimi due anni, ossia da quando è in vigore il regolamento tecnico attuale con le vetture a effetto suolo. Hamilton e Russell hanno sofferto tanto tra il 2022 e il 2023, e questo progetto è nato praticamente subito dopo il disastro del Bahrain di poco più di un anno fa, con la W14 aggiornata da Monaco in poi con dei pezzi che adesso ritroviamo sulla macchina del 2024.

Wolff: “Cambio radicale”

“Sappiamo di avere una montagna da scalare – ha detto Toto. Non esistono i miracoli in questo sport, ma la nostra ambizione e determinazione sono di assoluto livello. Da quando abbiamo tracciato questo nuovo corso, lo sviluppo è andato bene: avevamo diversi elementi sulla nostra lista di priorità per questa vettura, vedremo presto i risultati. Credo che i due anni precedenti siano stati necessari per riadattarci, ricalibrare il tutto e reinventarci in alcune aree. Questo approccio radicale non è mai facile, ma siamo riusciti a progredire e siamo impazienti di fare il passo successivo con la W15. Non sarà un percorso lineare, ma quando inciamperemo ci rialzeremo per continuare la scalata”.

Mercedes W15, sprazzi d’argento

“Le prestazioni sono sempre state al primo posto nei nostri pensieri, e lo scorso anno siamo tornati al nero, perché il peso è un fattore cruciale nell’attuale generazione di monoposto. Sapevamo che, una volta che fossimo stati in grado di farlo, avremmo riportato l’argento Mercedes per accompagnare quel nero diventato un pilastro dell’identità della nostra squadra. Anche la nostra strategia commerciale si è evoluta negli anni, ci siamo sempre concentrati sulla costruzione di relazioni a lungo termine con partner che condividono i nostri valori e garantiscono un chiaro ritorno sull’investimento. Vogliamo concentrarci su un gruppo ristretto e selezionato di sponsor per garantire loro il giusto ritorno su quanto speso. Siamo orgogliosi, crediamo che questo approccio sia il migliore possibile”.