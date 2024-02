F1 | Ferrari-Hamilton, nessun rancore da parte di Sainz

Carlos Sainz ha preso con “filosofia” la scelta della Ferrari di non rinnovargli il contratto, che scadrà al termine della stagione, per puntare sul sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Lo spagnolo, che non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro affermando che lo farà a tempo debito, ha ammesso come sia stato messo al corrente da Maranello delle mosse di mercato che la Rossa ha ufficializzato nelle scorse settimane.

Nello scorso campionato lo spagnolo è stato l’unico pilota a interrompere la striscia consecutiva di vittorie Red Bull, trionfando con la SF-23 nella notte di Singapore. Un successo che non ha permesso alla scuderia di Milton Keynes di fare l’en plein, fermandosi a quota 21 vittorie in 22 appuntamenti.

“A un certo punto ne sono venuto a conoscenza e mi ha sorpreso – ha dichiarato Sainz a Sky Sport News – Ma è vero che ho avuto modo di saperlo un po’ di tempo prima che accadesse. Mi ha sorpreso ma mi ha anche dato un po’ di tempo per pensarci, per realizzare cosa stava succedendo e provare ad andare avanti e pensare che ho ancora un anno davanti a noi in Ferrari. Volevo chiudere il mio capitolo qui nel miglior modo possibile. Rancore nei confronti di Hamilton? No, per niente. Rispetto totalmente Lewis e la sua scelta”.

Lo spagnolo, continuando il proprio discorso, ha aggiunto: “Semmai sarei venuto prima in Ferrari, penso sia un bel posto per passare parte della tua carriera. Ho sempre desiderato essere un pilota Ferrari e ho trascorso quattro anni. Sono stato anche dall’altra parte, quando sono venuto qui alla Ferrari al posto di Sebastian Vettel e tra piloti, tra tutti noi, sappiamo che è business e finiamo in squadre diverse”.

L’alfiere del Cavallino ha poi affermato: “Sono abbastanza maturo, faccio questo lavoro da abbastanza tempo, per sapere come funzionano queste cose. Quando un sette volte campione del mondo bussa alla porta di una squadra come la Ferrari, sarà ovviamente un’opzione molto attraente per entrambe le parti. So di aver dato il massimo per questa squadra, continuerò a fare lo stesso e ci sono molte buone opzioni là fuori per continuare la mia carriera”.