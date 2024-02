F1 | Mercedes, Russell: “Siamo cresciuti come squadra”

Questa mattina il team Mercedes ha presentato la nuova monoposto “W15” con la quale gareggeranno Lewis Hamilton e George Russell in questa stagione che inizierà il prossimo 2 marzo in Bahrain (prima però ci saranno tre giorni di test sempre nel circuito del Bahrain dal 21 al 23 febbraio che seguiremo in diretta, ndr). George Russell ha lodato il lavoro del team svolto durante l’inverno e punta a lottare per le posizioni di vertice.

Dichiarazioni George Russell, presentazione Mercedes W15

“Abbiamo imparato e siamo cresciuti come squadra nelle ultime due stagioni. Non è stato facile, ma credo davvero che il viaggio che abbiamo intrapreso ci renderà più forti a lungo termine. L’intero team ha lavorato incredibilmente sodo e speriamo di aver fatto un passo avanti con la W15. Abbiamo fatto progressi con alcune delle caratteristiche più limitanti della W14 durante lo scorso anno. Ma avevamo ancora una finestra operativa ristretta e, una volta fuori da quella finestra, la macchina era difficile da guidare. Se possiamo continuare ad ampliare la finestra operativa della macchina, questo darà fiducia a noi piloti e da lì il tempo sul giro sarà più facile da trovare. La F1 è uno sport incredibilmente difficile ed è molto difficile vincere ma è per questo che la amiamo. Ogni donna e uomo a Brackley e Brixworth è così concentrato sul raggiungere la vetta. Continuiamo con quella concentrazione e dedizione nel 2024 e sono entusiasta di vedere dove ci porterà”