Mercedes | Russell: “Siamo sempre in fondo al gruppo che si crea tra la terza e l’ottava posizione”

La migliore Mercedes di oggi in qualifica è quella di George Russell. L’inglese si è classificato ottavo, pagando un po’ di sfortuna in Q2 per via dell’incidente di Sainz, situazione che gli ha fatto sprecare un set di gomme soft. La giornata del pilota delle Frecce d’Argento non era iniziata neanche malissimo, rimontando un po’ nella Sprint Race dall’undicesima all’ottava posizione, sfruttando una gomma soft che ha dato evidentemente buone indicazioni in vista della gara di domani, essendo stato l’unico a montarla. C’è un po’ di giustificata amarezza però per non aver ottenuto un risultato migliore nelle prove cronometrate.

“Oggi non è stata una gran giornata per noi – ha ammesso Russell. Le condizioni sono cambiate rispetto a venerdì, c’era anche più vento quindi ci siamo dovuti adattare. Mettere la soft per la Sprint è stato utile, si è comportata bene e ci ha dato ottime indicazioni per domani, e alla fine sono riuscito a prendere un punto. Anche le qualifiche sono state complicate: il mio primo giro in Q2 sembrava essere buono, ma la bandiera rossa mi ha costretto ad abortire”.

“Abbiamo dovuto utilizzare un altro set di gomme nuove per passare alla Q3, altrimenti avremmo avuto due set nuovi per la parte finale delle qualifiche e il risultato sarebbe potuto essere diverso, ma chi lo sa?! Siamo in quella lotta tra la terza e l’ottava posizione, ma sfortunatamente siamo in fondo a questo gruppo in qualifica, è successo anche nelle altre gare. Piccole differenze possono avere un impatto notevole. E’ difficile prevedere cosa accadrà domani”.