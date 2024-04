F1 | Ferrari, Vasseur ammette la delusione: “SF-24 incostante in qualifica”

Delusione in casa Ferrari per il risultato delle qualifiche del Gran Premio della Cina. Leclerc e Sainz scatteranno rispettivamente dalla sesta e settima posizione nella gara di domani, dovendo far fronte a un problema ormai noto sulla SF-24, ovvero il giro in qualifica. Specialmente nel primo settore, i due Carletti hanno faticato a far funzionare macchina e gomme, pagando poi anche nel resto del giro, pure nei confronti delle McLaren e dell’Aston Martin di un sensazionale Fernando Alonso. I piloti confidano nel passo gara, ma ci si aspettava un risultato diverso da questo sabato, anche perché, pur avendo un buon ritmo nei long run, la Red Bull non avrà grosse difficoltà a fare il vuoto in condizioni di gara normale.

“Ci aspettavamo un risultato migliore – ammette Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. In qualifica la nostra prestazione è stata piuttosto incostante non solo da una fase all’altra, ma anche da un tentativo all’altro. Penso che entrambi i nostri piloti abbiano dato il massimo, come dimostra il fatto che hanno ottenuto praticamente lo stesso tempo in Q3, ma è stato sicuramente un pomeriggio caotico. Carlos ha commesso un errore in Q2 ma è riuscito a gestire l’uscita di pista e a riportare la vettura ai box per continuare la sessione. Ovviamente dobbiamo continuare a lavorare su ciò che ci manca sul giro secco”.

“Guardando a domani, da quello che abbiamo visto questa mattina nella Sprint Race sembra che abbiamo un buon passo in configurazione gara. Sarà una corsa lunga in cui il degrado gomme giocherà un ruolo importante, così come avere dei buoni pitstop e predisporre una buona strategia. Ci prepareremo nel dettaglio poiché abbiamo visto che i sorpassi sono possibili se non si rimane bloccati in un treno di vetture con DRS come è avvenuto questa mattina”.