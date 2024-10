Mercedes | Russell partirà in prima fila nella Sprint Race di Austin

E’ molto contento George Russell per il risultato acquisito nelle qualifiche Sprint a Austin. La Mercedes del pilota inglese si è piazzata al secondo posto, a soli 12 millesimi da Max Verstappen, tornato in pole position (anche se per la mini gara del sabato, ndr) dopo più di tre mesi. La W15 ha un nuovo pacchetto di aggiornamenti al COTA, e dopo le grandi difficoltà dell’unica sessione di prove libere, nella quale sembrava funzionare tutto malissimo, una volta entrati in SQ1 con le gomme medie, le due Frecce d’Argento hanno iniziato a volare, confermandosi anche con le soft in SQ3, quantomeno per quanto riguarda Russell, mentre Hamilton si deve accontentare della quarta fila.

“Sono davvero soddisfatto del risultato di oggi – ha detto l’inglese dopo le qualifiche Sprint. Era da un po’ che non ci qualificavamo in prima fila, quindi possiamo essere contenti dei progressi che abbiamo fatto. Il pacchetto di aggiornamenti che abbiamo introdotto qui sembra funzionare bene, anche se la nostra competitività ci ha sorpreso un po’. Le qualifiche sprint sono state complicate, ma sono riuscito a fare un buon giro in SQ3″.

“In particolare, l’ultimo settore è stato molto forte, permettendoci di conquistare la seconda posizione. Lewis è stato davvero veloce oggi, peccato che sia stato penalizzato da una bandiera gialla. Avremmo potuto essere entrambi davanti, ma è fantastico vedere che, come squadra, siamo tornati a lottare. La competizione è molto serrata con Red Bull, Ferrari e McLaren, ma speriamo di mantenere questo slancio per il resto del weekend. Vogliamo lottare per le primissime posizioni”.