GP Austin | Ferrari, Sainz non è deluso: “In gara sarà tutta un’altra storia”

Non fa drammi Carlos Sainz per il quinto posto ottenuto nelle qualifiche Sprint di Austin. Il pilota della Ferrari ha terminato a pochi millesimi da Leclerc e Norris, ma sorprendono i due decimi dati non tanto da Verstappen, quanto quelli rifilati da Russell, secondo a soli 12 millesimi dal campione olandese. La Mercedes va forte sul giro secco, ma in gara potrebbe essere tutta un’altra storia, e questo lo spagnolo lo sa benissimo, e per questo al ring delle interviste, subito dopo la fine delle qualifiche, è apparso tutt’altro che preoccupato.

“Non sono deluso, abbiamo fatto il massimo possibile con la nostra macchina qui a Austin – ha ammesso Sainz. Io ho fatto un ottimo giro con le medie in SQ2, ma con le soft ci mancava qualcosina, specialmente nei confronti di Verstappen e della Mercedes. Loro sembrano essere uno o due decimi più veloci sul giro secco, e anche Lewis stava facendo un bella qualifica. George ha fatto qualche errore ma è comunque riuscito ad andare in prima fila. Questo è il nostro valore sul giro veloce in questo weekend, poi però in gara sarà un’altra storia, vedremo se riusciremo a rimontare”.

