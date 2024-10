Ferrari | Austin, Leclerc soffre con le soft: “Non avevo il passo per la pole position”

Charles Leclerc partirà dalla seconda fila nella Sprint Race di Austin. Il pilota della Ferrari sperava in un risultato migliore dopo le ottime sensazioni avute nell’unica sessione di prove libere e anche nelle prime due fasi delle qualifiche ShootOut, ma per qualche motivo non ben identificato ancora, la SF-24 non dava con le soft lo stesso feeling delle medie, e il risultato è stato un giro con diverse imperfezioni da parte del monegasco, il quale però non si perde d’animo, anche perché comunque il terzo posto non è affatto da buttare via, e puntare quantomeno alla seconda posizione di Russell in partenza, se non addirittura alla prima di Verstappen, è tutto fuorché utopistico.

“Per qualche motivo con le gomme soft la Mercedes ha guadagnato qualcosa che noi non avevamo – ha ammesso Leclerc. Con le medie andavamo bene, mentre con le morbide, per qualche motivo, non avevamo il passo per lottare per la pole. Il mio giro non è stato perfetto, ho pasticciato un po’ ma non ho commesso chissà quali errori particolari, semplicemente il feeling non era ottimo. Succede, specialmente quando giri così poco in un weekend del genere. Ci sono ancora le qualifiche di per recuperare in vista della gara, ma comunque il terzo posto non è male in ottica Sprint. Concentriamoci e cerchiamo di guadagnare qualche posizione”.

