Mercedes | Russell: “Ho commesso troppi errori, avrei potuto vincere!”

E’ rammaricato George Russell per non essere riuscito a lottare per la vittoria fino alla fine nel Gran Premio del Canada. Il pilota di una buona Mercedes, che per la prima volta si è dimostrata competitiva nel 2024, ha commesso un paio di errori che gli sono costati a caro prezzo. In una Montreal piovosa all’inizio e semi asciutta alla fine, tanti piloti hanno avuto delle imprecisioni, ma per l’inglese sono stati più influenti ai fini del risultato finale. La consolazione è dettata comunque dal terzo posto e dalla competitività ritrovata dalla W15, ma bisognerà vedere se questo sia un caso isolato oppure l’inizio di una vera e propria rimonta prestazionale.

“Essere al terzo posto mi ha permesso di rientrare, montare delle gomme nuove e quindi il mio passo è condizionato dagli pneumatici freschi – ha detto Russell dopo la gara in Canada. Con le dure sarebbe stato diverso contro piloti con le medie, ma è facile parlare col senno di poi, alla fine ci sono tanti aspetti positivi. Ci aspettavamo delle grandi cose dagli ultimi aggiornamenti e nelle ultime gare abbiamo dimostrato un passo molto buono, sono molto ottimista per il resto della stagione”.

“Sono deluso da me stesso: ho commesso troppi errori che mi sono costati la possibilità di vincere. Stavo spingendo al limite, ma detto questo, essere delusi della terza posizione vuol dire che stiamo crescendo. I passi in avanti sono evidenti, abbiamo fatto la pole position e conquistato un podio, è davvero incoraggiante. Siamo stati tra i più veloci in tutto il weekend. Le condizioni erano difficili: metti una ruota fuori dalla traiettoria di un millimetro e sei nei guai. Sfortunatamente gli errori c he ho commesso hanno avuto delle conseguenze, perché ho consentito ad altre vetture di passare. Anche gli altri non sono stati perfetti, ma non hanno pagato lo stesso prezzo. Continueremo a lavorare duramente e sviluppare la macchina”.