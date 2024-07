Mercedes | Russell fuori in Q1 in Ungheria: “Non avevo più benzina”

Uno dei tanti colpi di scena delle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria ha visto George Russell escluso in Q1. Il pilota della Mercedes non è riuscito a passare il taglio, rientrando ai box quando ancora mancavano una manciata di minuti alla bandiera a scacchi, e con una pista in continua evoluzione e sempre più asciutta man mano che passava il tempo, la logica conseguenza è stata l’esclusione. Un errore del box, che ha mandato in pista l’inglese con poco carburante, non permettendogli di concludere la sessione così da permettergli di passare il turno.

“L’errore non è stato uscire presto, ma non avere abbastanza carburante – ha detto Russell. Io ho sbagliato, mettendomi in quella posizione, però avere benzina a sufficienza per la sessione è fondamentale. Bisogna capire cosa è successo perché la pista era più veloce alla fine e avremmo passato il Q1 senza problemi. Questo complica enormemente il nostro weekend, avevamo il passo per lottare per la pole o le prime tre posizioni. Pensavo che la McLaren fosse un po’ più avanti, ma eravamo in lotta quindi è un vero peccato”.