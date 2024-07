F1 | GP Ungheria, Budapest regala ai tifosi una sfida mondiale combattuta e riaperta [VIDEO]

F1 GP Ungheria – Sfida mondiale clamorosamente riaperta al termine dell’ultimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. In un servizio su Sky Sport 24, Mara Sangiorgio ha analizzato i temi più caldi che sono emersi durante l’ultima trasferta dell’Hungaroring, precisando come la McLaren, ad oggi, sia riuscita a garantirsi la vettura più veloce e completa dello schieramento di partenza.

Una condizione nuova, inattesa fino a qualche settimana fa, che pone la Red Bull in una situazione estremamente complessa per il prosieguo di questo campionato. Se da un lato Max Verstappen e la squadra possono contare su un largo vantaggio in entrambe le classifiche mondiali, dall’altro si evince una McLaren a tratti dominante, capace di mostrare in pista un potenziale nettamente superiore rispetto a tutta la concorrenza.

Uno scenario che potrebbe riservare parecchio sorprese, considerando che al completamento dell’annata mancano ancora 11 tappe. Prossimo appuntamento questa domenica a Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio, ultima prova prima della classica causa di agosto, utile per ricaricare le batterie in vista del rush finale di questa stagione più incerta che mai.