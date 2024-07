F1 | Tripudio McLaren in Ungheria: Norris e Piastri in prima fila nelle qualifiche di Budapest [RISULTATI]

F1 GP Ungheria – Tripudio McLaren nelle sessioni di qualifiche valide per il Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo le buone prestazioni mostrate nelle libere di ieri, Lando Norris è riuscito ad ottimizzare il potenziale della MCL38 nell’angusto tracciato dell’Hungaroring, ottenendo la terza pole position della carriera nonché la seconda di questa stagione. Una prestazione straordinaria per il team inglese, a conferma dell’enorme crescita registrata negli ultimi due mesi, che è stata ribadita anche dalla seconda piazza messa a referto dalla vettura gemella guidata da Oscar Piastri. In terza posizione ha trovato posto la Red Bull di Max Verstappen, lontano appena 40 millesimi dalla vetta della classifica occupata dal pilota britannico, seguito a ruota da Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Le due Ferrari, in difficoltà questa mattina, sono riuscite ad ottimizzare il potenziale della SF-24 in condizioni di pista più fredda e caratterizzata anche da una leggera pioggia nelle primissime fasi, garantendosi il massimo risultato possibile in questo sabato pomeriggio di attività all’Hungaroring.

McLaren in evidenza a Budapest, disastro Russell e Perez

Male è invece andata a George Russell e Sergio Perez: il primo, per una scelta strategica errata in Q1, sarà costretto a scattare 17°, mentre il secondo si è reso protagonista di un errore nella stessa sessione che l’ha portato a chiudere la qualifica contro le barriere. Un passaggio a vuoto pesante che potrebbe aver compromesso in maniera irreparabile il suo futuro in Red Bull.

Fernando Alonso ha trovato posto in settima posizione, mentre Lance Stroll, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda hanno occupato gli ultimi piazzamenti in top dieci. Da segnalare che il giapponese della Racing Bulls si è reso protagonista di un fuoripista spettacolare, con annesso violento impatto contro le barriere, sul finale della Q3. Appuntamento alle 15.00 di domani per il semaforo verde di questo round mondiale all’Hungaroring. Diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.

Q3 CLASSIFICATION 🏁 Elation for McLaren, redemption for Aston Martin and disappointment for RB#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/IEBJEGXq70 — Formula 1 (@F1) July 20, 2024