F1 | McLaren, Norris in pole all’Hungaroring: “C’è tanta fiducia, domani dobbiamo vincere”

Oramai non fa più notizia vedere McLaren davanti a tutti. La scuderia di Woking ha ad oggi la migliore macchina in pusta, come si evince anche dall’Hungaroring dove le MCL38 hanno dettato il passo ottenendo una doppietta in qualifica che mancava dal lontano 2008. Ad ottenere la pole position è stato Lando Norris, con l’inglese che è riuscito ad avere la meglio nei confronti del compagno di squadra Oscar Piastri per 22 millesimi.

Ora per Norris è arrivato il tempo di concretizzare anche in gara, dove la vittoria manca dalla gara di Miami dello scorso 5 maggio.

“Sono molto contento del mio giro, non è stata una qualifica semplice con condizioni varie – ha dichiarato Norris – Però siamo sempre stati davanti, soprattutto nel momento più importante. Abbiamo tanta fiducia, arrivando a questo weekend e negli ultimi eravamo contenti e fiduciosi sapendo di poter fare un bel lavoro e di poter lottare per la pole. ed è quello che abbiamo fatto oggi”.

Norris, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Il team sta facendo un grande lavoro, stiamo migliorando ad ogni weekend e oggi l’abbiamo concretizzato con una pole e tutto questo è fantastico. Sensazioni per domani? Siamo nella posizione migliore in ogni condizione, siamo ottimisti. Abbiamo due macchine davanti, possiamo controllare la gara e fino a quando occupiamo queste posizioni saremo contenti”.

L’inglese non si nasconde: “Mi aspetto di vincere domani, altrimenti non sarà una bella giornata. La macchina sta andando bene, io sto guidando bene e l’obiettivo è quello per domani”.