Ferrari | Vasseur: “Presto faremo un annuncio sulla nuova organizzazione”

La Ferrari è sembrata tornare abbastanza competitiva a Budapest. Leclerc ha chiuso la gara in quarta posizione, mostrando un gran ritmo con le gomme hard nello stint centrale, soffrendo invece un po’ con le medie. E’ stato comunque molto bravo a colmare tutto il distacco che si era venuto a creare dopo la prima sosta con Hamilton e Verstappen, approfittando del contatto tra i due campioni del mondo e piazzandosi davanti all’olandese a fine gara. Nel post andato in onda su Sky a Frederic Vasseur, team principal della Scuderia di Maranello è stato chiesto qualcosa anche sul futuro tecnico della squadra, essendo il francese direttore tecnico ad interim dopo l’uscita di Cardile.

“Faremo un annuncio sulla nuova organizzazione, probabilmente dopo la pausa estiva – ha ammesso Vasseur. E’ chiaro, non è un dramma. Quando torneremo? Ci siamo messi di nuovo nella condizione di andare a podio: oggi credo che il passo fosse sufficiente per lottare con Mercedes e Red Bull, più difficile con la McLaren ma è sempre una questione di decimi. Spero che ci saranno piste più adatte alla nostra macchina rispetto a questa”.

Ferrari, Vasseur fa il punto della situazione

“La settimana scorsa la Mercedes era in pole, qui invece era quarta forza come prestazione pura. Sarà così fino a fine stagione, quindi sarà importante fare punti quando non sei nelle migliori condizioni, e penso che in questo weekend sia stato fatto un buon lavoro. Charles non ha avuto un gran venerdì, ma è riuscito a recuperare bene, il passo c’era, ha lottato con Lewis e Max e ha fatto molto bene”.