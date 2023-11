F1 | GP Abu Dhabi, gli highlights delle qualifiche [VIDEO]

F1 GP Abu Dhabi – Vi riportiamo i momenti più belli della sessione di qualifiche valide per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Grazie ad una performance finalmente ritrovata dopo le difficoltà del mattino, Max Verstappen è riuscito a issarsi al comando della classifica generale dei tempi, lasciandosi alle spalle la Ferrari di Charles Leclerc e la McLaren di Oscar Piastri.

Quarta posizione per la Mercedes di George Russell, seguito da Lando Norris – autore di diverse sbavature nell’ultimo tentativo di attacco al tempo in Q3 – Yuki Tsunoda, Fernando Alonso e Nico Hulkenberg. Chiudono la graduatoria della top dieci Sergio Perez e Pierre Gasly, entrambi “colpevoli” di track limits sul finale della Q3.

Solo 11° Lewis Hamilton, mai realmente in grado di esprimere un passo similare a quello del compagno di squadra, mentre l’altra Ferrari di Carlos Sainz – causa traffico e poco feeling – si è classificata in 16° piazza. Appuntamento alle 14.00 di domani, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la partenza di questo Gran Premio di Abu Dhabi, gran finale di questa stagione.