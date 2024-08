F1 | GP Olanda, le nostre pagelle

Lando Norris 10 e lode Pole position strepitosa, vittoria, e giro più veloce strappato sotto la bandiera a scacchi. Corre da campione, per la prima volta in stagione dà l’idea di essere il nuovo punto di riferimento, grazie ad una McLaren (10, che progressi!) impressionante. Unica macchia la partenza pessima, ma è bravo e perentorio a recuperare dall’incertezza iniziale.

Max Verstappen 9 Dal giro in qualifica mostruoso alla partenza a razzo, fa di tutto per metterci del suo e limitare i danni con una RB20 che non è più la vettura più veloce in griglia, e contro una McLaren straripante. Ha ancora un largo vantaggio in classifica Piloti, correndo così bene può gestirlo.

Charles Leclerc 9 Favoloso, emozionante, capace di issarsi fino al terzo posto con un passo gara insperato alla vigilia e difendendo il podio con una guida spettacolare. Perfetto nella gestione delle gomme e freddissimo nel respingere il ritorno di Piastri, generoso nel guidare al limite, scodando più di una volta per tirare fuori tutto dalla SF24. Talento più unico che raro.

Oscar Piastri 6 Nel fine settimana in cui la MCL38 sembra aver definitivamente spiccato il volo a mancare all’appello è proprio il giovane australiano, lontano dal team mate sia in qualifica che in gara. Strano che con una vettura così veloce non riesca a passare prima Russell e poi Leclerc, fermandosi ai piedi del podio.

Carlos Sainz 8,5 Dal decimo al quinto posto con una gara cattiva, grazie ad un tempismo perfetto nel cambio gomme e mettendoci del suo nell’inseguire e avere ragione di Perez. Prestazione importante, considerando i pochi km percorsi nel fine settimana a causa del problema tecnico nelle seconde libere.

George Russell 6,5 Quarto in griglia, sembrava poter recitare un ruolo da protagonista, invece la Mercedes non si “accende” con le gomme dure e la sua diventa una gara quasi anonima.

Lewis Hamilton 7,5 Aggressivo e spettacolare nel primo stint su gomma rossa, completa una bella rimonta fino all’ottavo posto, di più non può fare per i limiti della Mercedes sul passo gara, inattesi alla vigilia.

Pierre Gasly 7 Ispirato e combattivo, una bella vetrina per la Alpine e due punti che fanno comodo.

Fernando Alonso 6,5 La Aston Martin sorprende in bene in qualifica ma crolla sulla distanza. Lui si rimbocca le maniche e trova un punticino, strappandolo ad un bravo Hulkenberg (6,5)

Logan Sargeant 4 L’errore gratuito nelle terze libere compromette il fine settimana suo, della Williams (alla quale viene a mancare una fondamentale raccolta dati) e rischia di fargli perdere il sedile.

Sauber 4 Diventerà Audi, avrà un futuro anche radioso, ma per ora la macchina verde è triste partente della scuderia svizzera che ha sempre fatto piuttosto bene.

GP Olanda 8 Il circuito è affascinante, con le sopraelevate e la sua storia, la gara è vivace nonostante il layout non si presti particolarmente ai sorpassi. E il mondiale riaperto rende tutto più accattivante.