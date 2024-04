Mercedes | GP Cina, Wolff: “Sesta e nona posizione? Il miglior risultato possibile”

La Mercedes deve accontentarsi di una sesta e nona posizione. Al momento, la dimensione del team di Brackley è questa, con la W15 che si attesta tra l’essere la quarta e la quinta vettura più forte nel Circus sulle dieci a competere in Formula 1. George Russell ha disputato una gara solida, mentre Hamilton, dopo il secondo posto nella Sprint è sprofondato in qualifica, partendo dalla nona fila e rimontando fino alla zona punti. Gli assetti scelti per questo weekend, profondamente diversi dopo la mini gara di ieri, hanno reso la vita difficile al sette volte campione del mondo, il quale però, seppur con fatica, ha svolto alla perfezione il compito assegnatogli, ossia tornare quantomeno in top dieci.

“Considerando la griglia di partenza di oggi, e soprattutto il tipo di assetto sulle vetture dopo la Sprint di ieri, chiudere in sesta e nona posizione era la migliore delle nostre previsioni – ammette Toto Wolff, team principal della Mercedes. La vettura al momento non è abbastanza veloce, ma dobbiamo assicurarci di non cercare la soluzione miracolosa ogni fine settimana per quanto riguarda il modo in cui gestiamo la W15; dobbiamo invece concentrarci su come partire da una buona base e massimizzare il pacchetto a disposizione”.

“Oggi non avevamo la macchina nella finestra giusta: abbiamo fatto delle modifiche troppo estreme dopo la Sprint Race, e questo ha reso la parte più importante del fine settimana molto più impegnativa. Sappiamo che il risultato di oggi non è complessivamente buono, quindi dobbiamo scavare in profondità per apportare miglioramenti. Il gruppo dietro alla Red Bull è serrato e i piccoli dettagli possono fare una grande differenza in termini di posizione al traguardo. Abbiamo degli sviluppi pronti per le prossime gare, speriamo ci facciano fare un passo avanti migliorando la monoposto”.