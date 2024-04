F1 | Mercedes, Russell sesto in Cina: “Speriamo di costruire qualcosa da questa prestazione”

Sesto posto per George Russell al termine del Gran Premio della Cina. La Mercedes ha avuto probabilmente la sua giornata migliore da quando è iniziata questa stagione, e pur non raggiungendo un risultato eccellente per gli standard di un team pluricampione del mondo negli ultimi dieci anni, c’è sicuramente soddisfazione per il risultato ottenuto dall’inglese a Shanghai, specialmente dopo la delusione di ieri in qualifica. Il pilota britannico per alcuni giri ha tenuto anche testa alla Ferrari, oggi in difficoltà, poi però si è dovuto accontentare, riuscendo comunque a tenere dietro Fernando Alonso, in quella che ormai è una sfida che va a ripetersi in questa prima fase del 2024. Da sottolineare la partenza del #63, il quale ha approfittato della battaglia interna tra Sainz e Leclerc per crearsi un varco e mettersi davanti, momentaneamente, ai due piloti di rosso vestito.

“Partire dall’ottava posizione e rimontare un po’ era quello che ci aspettavamo dalla gara di oggi – ha detto Russell. Il risultato è probabilmente giusto, sappiamo di avere del lavoro da fare. Ci sono già state delle battaglie simili con Alonso e Piastri nelle ultime tre gare, quindi il sesto posto finale corrisponde a dove si trova attualmente la nostra vettura. È stato un fine settimana interessante nel complesso: con il format della Sprint Race ci siamo ritrovati ad avere due assetti molto diversi sulla vettura sia venerdì che sabato mattina rispetto al resto del weekend. C’è molto da analizzare, e in base a questo speriamo di costruire qualcosa. Dobbiamo continuare ad aggiungere prestazioni alla vettura per essere più in alto in griglia. Continueremo a lavorare duramente per raggiungere questo obiettivo”.