Formula 1 | Incidente Sainz-Perez a Baku, nessuna penalità

I commissari della FIA hanno preso una decisione in merito all’incidente tra Carlos Sainz e Sergio Perez nel penultimo giro a Baku. I due piloti, nel mezzo di una lotta per il terzo posto, sono venuti a contatto, andando a sbattere contro il muro fortunatamente senza alcuna conseguenza fisica per entrambi. Guardando un po’ il video, il pilota della Ferrari sembra stringere l’avversario, il quale invece mantiene la sua linea. Dopo le discussioni nell’ufficio della Federazione, si è deciso per un nulla di fatto.

Sentenza, documenti numero 64 e 65 del Gran Premio dell’Azerbaijan 2024

Gli steward hanno ascoltato il pilota della vettura 11 (Sergio Perez) e il pilota della vettura 55 (Carlos Sainz), oltre ai rappresentanti dei team, ed esaminato i dati del sistema di posizionamento, i video e le riprese dalle telecamere on board. L’incidente tra Sainz e Perez è avvenuto poco dopo la curva 2, al giro 50. Si è trattato di un contatto leggero, ma con conseguenze significative. Gli steward hanno valutato le dinamiche dell’incidente, non le sue conseguenze. Lo spagnolo ha superato l’avversario dopo la curva 1, trovandosi completamente in vantaggio all’apice della curva 2. Con un’uscita compromessa, Perez ha tentato di sorpassare Sainz all’interno. Carlos ha dichiarato di essere consapevole della presenza di Sergio alla sua destra. Essendo leggermente più indietro, Perez era in una posizione migliore per valutare la distanza tra le vetture. Quando le due auto si sono avvicinate al muro sulla destra, all’uscita della curva 2, erano separate da circa un metro.

Da quel momento, fino al contatto, nessuno dei due piloti ha eseguito manovre irregolari con lo sterzo, mantenendo entrambi una traiettoria neutra. Gli steward hanno analizzato la linea di gara dei piloti nei giri precedenti: Sainz era sulla sua linea abituale o comunque molto vicino ad essa, che forma un leggero angolo rispetto al muro di destra. Nell’uscita dalla curva, si è spostato di circa una larghezza di vettura lontano dal muro. Perez, invece, si è spostato di circa mezza larghezza di vettura dalla stessa parte, mantenendo una traiettoria più parallela al muro.

È emerso che, pur essendo in vantaggio e avendo diritto alla sua linea, Sainz si è leggermente avvicinato a una vettura che non poteva vedere completamente. Allo stesso tempo, Perez, pur non facendo nulla di insolito, avrebbe potuto evitare meglio il contatto, avendo una visuale più chiara della situazione. In conclusione, gli steward ritengono che si tratti di un normale incidente di gara, senza che nessuno dei due piloti sia prevalentemente responsabile, e pertanto non vengono presi ulteriori provvedimenti.