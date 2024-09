F1 | Alpine a Singapore con l’obiettivo di muovere la classifica del mondiale Costruttori

F1 Alpine GP Singapore – “Pierre Gasly ed Esteban Ocon sono a caccia di punti importanti nel prossimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo la battuta d’arresto a Baku, i piloti della Alpine sono pronti a lottare per posizioni di vertice a Marina Bay, con l’obiettivo di conquistare punti preziosi per avanzare nella classifica del mondiale Costruttori. Il team francese, ricordiamo, è in lotta con Racing Bulls e Haas, e un weekend positivo potrebbe fornire un importante boost morale in vista delle prossime gare in calendario.”

Ocon e la sfida Singapore

“Singapore è sempre una grande sfida per tutti i piloti. Il caldo aggiunge una difficoltà in più e rende il weekend molto impegnativo, soprattutto il giorno della gara. Essendo una gara notturna, sono molto entusiasta. L’ultima che abbiamo avuto è stata in Arabia Saudita, all’inizio della stagione. Non vedo l’ora di correre sotto le luci di Singapore. Inoltre, questa settimana festeggio il mio compleanno, ed è bello poterlo condividere con il team. Speriamo di sfruttare ogni opportunità e ottenere un buon risultato per celebrare”.

Gasly a caccia di punti con Alpine

“Siamo pronti per un altro tracciato impegnativo, questa volta a Singapore. Amo correre qui. Il circuito di Marina Bay è uno dei più difficili della stagione. Il caldo rende il giro molto impegnativo fisicamente e, come piloti, dobbiamo allenarci e adattarci. Durante il weekend è importante mantenere la temperatura corporea sotto controllo. Guidare sotto le luci in una città così iconica è incredibile. Speriamo che il tracciato cittadino ci dia delle opportunità da sfruttare per fare punti domenica. Come team, puntiamo a un weekend migliore rispetto a Baku e a tornare al livello di Zandvoort”.