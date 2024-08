McLaren | Piastri manca la prima fila a Zandvoort: “C’è un po’ di delusione”

C’è delusione nelle parole di Oscar Piastri. Il pilota della McLaren ha mancato la prima fila, e si deve accontentare della terza posizione, per questo quindi partirà alle spalle di Norris e Verstappen. L’australiano aveva la possibilità di completare la doppietta con la sua MCL38, aiutando anche il team a tenere dietro il tre volte campione del mondo della Red Bull, ma qualcosa nell’ultimo tentativo in Q3 non ha funzionato. La partenza di domani sarà quindi fondamentale per dare una direzione chiara alla gara.

“Fino all’ultimo giro tutto è andato piuttosto bene – ha detto Piastri. Con il ritmo che abbiamo mostrato oggi, la terza posizione non è esattamente un risultato entusiasmante, ma le qualifiche sono state comunque abbastanza buone. Tutto è andato liscio, e ci sono molti aspetti positivi. C’è un po’ di delusione, ma partendo da questa posizione abbiamo ancora molte opportunità. Onestamente la macchina sembra molto simile a quella dell’anno scorso, nonostante sia migliorata di un secondo e mezzo, il che è notevole”.

“Penso che Lando abbia semplicemente fatto un ottimo lavoro nel suo ultimo giro in Q3, mentre io non sono riuscito a dare il massimo come avrei dovuto. Questo è tutto. Non è stato un problema della macchina, ma piuttosto della mia esecuzione. Domani l’obiettivo sarà partire bene, questo è il primo punto. La strategia potrebbe giocare un ruolo interessante, soprattutto considerando che Max potrebbe avere opzioni leggermente diverse dalle nostre. Vedremo cosa succederà, ma credo che abbiamo una macchina molto veloce, e spero di poter sfruttare questo vantaggio per guadagnare posizioni in gara”.